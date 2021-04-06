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هاآرتس: إسرائيل تستأنف بناء المستوطنات بالقدس لأول مرة منذ تولى بايدن

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 01:50 م
هاآرتس: إسرائيل تستأنف بناء المستوطنات بالقدس لأول مرة منذ تولى بايدن نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أنه لأول مرة فى عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن ستناقش لجنة التخطيط والبناء المحلية التابعة لبلدية القدس غدًا الأربعاء خطة لتوسيع بناء المستوطنات بالقدس المحتلة.

 

وأوضحت الصحيفة، أن خطة البناء من المتوقع أن توافق عليها اللجنة لبناء 540 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة الواقعة بين جبل أبو غنيم وجفعات هاماتوس ، وفي جفعات هاماتوس، ومن المتوقع أن يبدأ البناء في حي آخر بأكثر من 2000 وحدة سكنية.

 

وأكدت الصحيفة، أن البناء يعتبر حساساً بشكل خاص،  ففي عهد أوباما ، كان بايدن هو من ضغط على الحكومة الإسرائيلية لتجميد البناء.

 

ويذكر، أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، أعلن فى كلمة متلفزة، تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، وقال "ريفلين": لا يملك أى مرشح فرصة حقيقية لتشكيل الحكومة.


بنيامين نتنياهو

إسرائيل

تل ابيب

القدس المحتلة

مستوطنات

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