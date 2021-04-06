مقتل 8 عناصر من القوات الفنزويلية فى عملية على الحدود مع كولومبيا

وكالات

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، عن مقتل 8 عناصر من جيش بلاده وإصابة 34 آخرين جراء عملية عسكرية في ولاية أبوري على الحدود مع كولومبيا.

وقال لوبيز، في تصريح تلفزيوني أدلى به "بلغت خسائرنا في صفوف القوات المسلحة البوليفارية الوطنية 8 قتلى و34 جريحا".

وأضاف لوبيز أن عملية "الدرع البوليفارية 2021" للجيش الفنزويلي أسفرت عن تصفية 10 مسلحين وتدمير 6 مخيمات والقبض على 33 شخصا.

وأطلقت القوات الفنزويلية يوم 21 مارس عملية واسعة على الحدود مع كولومبيا تستهدف تنظيم "القوات المسلحة الثورية الكولومبية".