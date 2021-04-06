اليوم السابع
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مقتل 8 عناصر من القوات الفنزويلية فى عملية على الحدود مع كولومبيا

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 03:00 ص
مقتل 8 عناصر من القوات الفنزويلية فى عملية على الحدود مع كولومبيا الجيش الفنزويلى - أرشيفية
وكالات

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أعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو لوبيز، عن مقتل 8 عناصر من جيش بلاده وإصابة 34 آخرين جراء عملية عسكرية في ولاية أبوري على الحدود مع كولومبيا.

وقال لوبيز، في تصريح تلفزيوني أدلى به "بلغت خسائرنا في صفوف القوات المسلحة البوليفارية الوطنية 8 قتلى و34 جريحا".

وأضاف لوبيز أن عملية "الدرع البوليفارية 2021" للجيش الفنزويلي أسفرت عن تصفية 10 مسلحين وتدمير 6 مخيمات والقبض على 33 شخصا.

وأطلقت القوات الفنزويلية يوم 21 مارس عملية واسعة على الحدود مع كولومبيا تستهدف تنظيم "القوات المسلحة الثورية الكولومبية".


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