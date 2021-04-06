معاريف توضح السيناريوهات المتوقعة حال فشل نتنياهو فى تشكيل الحكومة الجديدة

كتب- هاشم الفخراني

رسمت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية السيناريوهات المتوقعة حال فشل رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، في تشكيل الحكومة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أنه سيكون أمام نتنياهو 28 يومًا لتشكيل ائتلاف حكومي، وإذا لم ينجح، فمن المحتمل أن يحصل على تمديد لمدة أسبوعين تنتهي في 18 مايو المقبل.

وأكدت الصحيفة أنه إذا فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، سيكون الرئيس الإسرائيلى ريفلين أمام خيارين، بإمكانه منح التفويض لمرشح آخر والسماح له بالمحاولة لمدة 28 يومًا غير قابلة لتمديد تنتهي في 16 يونيو المقبل، والخيار الآخر، الذي يبدو أن ريفلين أقرب إليه وفقًا للتصريحات التي صدرت عنه الإثنين، هو إعادة التفويض إلى الكنيست.

وبنقل التفويض لأعضاء الكنيست، سيكون أمامهم مهلة تصل إلى 3 أسابيع لتوافق الأغلبية (61 عضو كنيست على الأقل) على مرشح من بينهم، وسيحصل هذا المرشح على أسبوعين آخرين في محاولة لتشكيل الحكومة.

وإذا فشل هذا المسار، فإن يوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر المقبل، سيكون الموعد المقدر لإجراء الانتخابات الخامسة، لتتواصل الأزمة السياسية التي يواجهها النظام السياسي الإسرائيلي.

ومن السيناريوهات المطروحة لتشكيل الحكومة عقب تقديم جميع الأحزاب توصياتها للرئيس الإسرائيلي، أن يتم تشكيل حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو بمشاركة حزب "يمينا" الذي يترأسه نفتالي بينيت.

وستشمل الحكومة في مثل هذه الحالة، كل من "الليكود" و"شاس" و"يهوديت هتوراه" و"الصهيونية الدينية" و"يمنينا" - بإجمالي 59 مقعدًا.