مطاردة بين الشرطة الأمريكية ولص يقود سيارة إسعاف تنتهى بالقبض عليه.. فيديو

كتب محمد شعلان

نجح عناصر من الشرطة فى مدينة دالاس بولاية تكساس الامريكية من إلقاء القبض على مشتبه به، بعد مطاردته، حيث تمكن من سرقة سيارة إسعاف تابعة لفرق الطوارئ في المدينة والهرب بها، وعرضت شبكة "يورو نيوز" ، لقطات جوية تظهر مطاردة الشرطة لسيارة الإسعاف المسروقة، والتى انتهت بالقبض على المشتبه به، الذي سرق السيارة من محطة إطفاء دالاس.

واستمرت المطاردة بين سيارة الشرطة وعربة الإسعاف المسروقة حوالي ساعة، وخلال هذه الفترة تعقبت عناصر الشرطة ممثلة في رجال إنفاذ القانون، السيارة المسرعة عبر الطريق السريع بمدينة دالاس، ثم انتقالها إلى مقاطعة كولين، وألقت الشرطة القبض علي المشتبه به في المقاطعة.



سقوط سيارة الاسعاف المسروقة

وخلال المطاردة، اخترقت سيارة الإسعاف حواجز مرور، وتوجه بها سائقها لطريق عكس اتجاه السير، وانتهت المطاردة بالقبض على المشتبه به، الذي سرق السيارة بحسب الشرطة من محطة إطفاء.



مطادرة بين سيارة الشرطة وعربة الاسعاف