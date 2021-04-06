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محكمة دولية ترفض استئناف الحكم الصادر بحق المدان باغتيال رفيق الحريرى

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 01:28 م
محكمة دولية ترفض استئناف الحكم الصادر بحق المدان باغتيال رفيق الحريرى رئيس وزراء لبنان الاسبق - رفيق الحريرى
كتب سمير حسنى

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قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان برفض استئناف الحكم الصادر بحق سليم عياش المدان باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، بحسب قناة الحرة الإخبارية الأمريكية.

يذكر أن الأمم المتحدة، مددت ولاية المحكمة الخاصة بلبنان لسنتين إضافيتين، للنظر في قضيتين لا تزالان قائمتين، رغم صدور القرار النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريرى، وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أعلنت المحكمة في بيان، أن "الأمين العام للأمم المتحدة مدد ولاية المحكمة لسنتين عملا بقرار مجلس الأمن 1757، اعتبارا من الأول من مارس 2021، أو إلى حين انتهاء القضيتين القائمتين أمامها إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد، أو إلى حين نفاد الأموال المتوافرة إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد".
 
ولفتت إلى أن "الأمين العام أعاد، في البيان الذي أصدره، تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم المحكمة في جهودها الهادفة إلى وضع حد للإفلات من العقاب من أجل مقاضاة المسؤولين عن الجرائم المندرجة ضمن اختصاصها".
 
وقالت رئيسة المحكمة القاضية إيفانا هردليشكوفا في هذا الصدد: "أنا ممتنة للمجتمع الدولي على دعمه المتواصل لعمل المحكمة، فهذه رسالة عالمية قوية بأن الجرائم الإرهابية لن تمر بدون عقاب. وأنا ملتزمة بشدة مع زملائي في المحكمة بإنجاز ولاية المحكمة في الوقت المحدد وبتحقيق العدالة للمتضررين من خلال إجراءات عادلة وشفافة".
 

 


رفيق الحريرى

رئيس وزراء لبنان الاسبق

لبنان

المحكمة الدولية

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