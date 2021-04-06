اليوم السابع
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محافظة الجيزة تنقل موقف سيرفيس شارع التحرير بالدقى

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 04:17 م
محافظة الجيزة تنقل موقف سيرفيس شارع التحرير بالدقى نقل موقف سيرفيس شارع التحرير بالدقى
كتب سيد الخلفاوى

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نقلت أجهزة حى الدقى برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، موقف سرفيس شارع التحرير بالتنسيق مع مديرية الأمن، من نهاية شارع التحرير إلى موقف جديد على بعد 500 متر، به خدمات لراحة المواطنين يضم دورات مياه للرجال والسيدات وكافتيريا ومقاعد للانتظار.
 
تم تنفيذ حملة نقل الموقف بحضور اللواء أيمن عقل مدير شرطة المرافق، والعقيد محمد جودة، مأمور قسم شرطه الدقى ومسئولى الحمايه المدنية وإدارة مشروع نقل الركاب الجماعى.
 
وسبب موقف نهاية شارع التحرير أزمة استمرت لـ 30 عاما تقريبا بمحيط محطة مترو البحوث، كذلك مشكلة الإشغالات التى يعانى منها قاطنو العقارات المطلة على نهاية شارع التحرير مع شارع السودان بنقل موقف السرفيس.
 
وشهدت المنطقة بمحيط محطة مترو البحوث إخلاء الإشغالات، تنفيذ حملة نظافة للشارع.
 
نقل موقف سيرفيس شارع التحرير بالدقى (1)
 
نقل موقف سيرفيس شارع التحرير بالدقى (2)
 
نقل موقف سيرفيس شارع التحرير بالدقى (3)
 
نقل موقف سيرفيس شارع التحرير بالدقى (4)

 


موقف السودان

مترو البحوث

الدقي

مواقف السيرفيس

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