مباحث الجيزة تجرى تحريات لكشف هوية المتهم بقتل سائق توك توك فى 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة سائق "توك توك" مصاب بطلق ناري، في مدينة 6 أكتوبر، وجار تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغاً يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه سائق "توك توك"، مصاب بطلق ناري خرطوش، وتوصل رجال المباحث لهوية الضحية، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية الجاني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.