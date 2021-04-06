اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 أبريل 2021 08:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مباحث الجيزة تجرى تحريات لكشف هوية المتهم بقتل سائق توك توك فى 6 أكتوبر

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 06:00 ص
مباحث الجيزة تجرى تحريات لكشف هوية المتهم بقتل سائق توك توك فى 6 أكتوبر سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة سائق "توك توك" مصاب بطلق ناري، في مدينة 6 أكتوبر، وجار تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة،  بلاغاً يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه سائق "توك توك"، مصاب بطلق ناري خرطوش، وتوصل رجال المباحث لهوية الضحية، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية الجاني.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


جريمة قتل

قتل سائق

مدينة أكتوبر

قتل سائق توك توك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة