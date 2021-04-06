مباحثات بين الجزائر ومالى لتدعيم التعاون العسكرى

استقبل اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الجزائرية بالنيابة، وزير الدفاع المالي العقيد ساديو كامارا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية فقد أجرى الجانبان محادثات تناولت التعاون العسكري الثنائي، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تعكس العلاقات المتينة بين البلدين.
مباحثات بين الجزائر ومالى لتدعيم التعاون العسكرىالثلاثاء، 06 أبريل 2021 06:10 ص
الأمين العام لوزارة الدفاع الجزائرية محمد الصالح بن بيشة
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استقبل اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الجزائرية بالنيابة، وزير الدفاع المالي العقيد ساديو كامارا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
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