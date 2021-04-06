اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 أبريل 2021 09:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مباحثات بين الجزائر ومالى لتدعيم التعاون العسكرى

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 06:10 ص
مباحثات بين الجزائر ومالى لتدعيم التعاون العسكرى الأمين العام لوزارة الدفاع الجزائرية محمد الصالح بن بيشة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل اللواء محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الجزائرية بالنيابة، وزير الدفاع المالي العقيد ساديو كامارا الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية فقد أجرى الجانبان محادثات تناولت التعاون العسكري الثنائي، كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تعكس العلاقات المتينة بين البلدين.


الجزائر

مالى

محمد الصالح بن بيشة

الجزائر ومالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة