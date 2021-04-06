اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 أبريل 2021 10:10 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فتوى اليوم.. صلاة الليل إذا قضيت بالنهار تكون سرًّا أم جهرًا؟

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 07:10 م
فتوى اليوم.. صلاة الليل إذا قضيت بالنهار تكون سرًّا أم جهرًا؟ دار الإفتاء - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته فتوى اليوم، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه.. عندما أقضى صلاة قيام الليل بعد صلاة الضحى فهل أجهر بالقراءة؟
 
الاعتبار في طريقة أداء الصلاة جهرًا أو سرًّا بوقت القضاء، فإذا أراد المسلم قضاء فائتة في النهار فالأفضل أن تكون القراءة سرًّا.
 
وقال شيخ الإسلام شمس الدين الرملي في "نهاية المحتاج": [أَمَّا الْفَائِتَةُ فَالْعِبْرَةُ فِيهَا بِوَقْتِ الْقَضَاءِ؛ فَيَجْهَرُ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلَى طُلُوعِهَا، وَيُسِرُّ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ثُمَّ طَلَعَتْ أَسَرَّ فِي الثَّانِيَةِ وَإِنْ كَانَتْ أَدَاءً، وَهُوَ الْأَوْجَهُ. نَعَمْ، يُسْتَثْنَى صَلَاةُ الْعِيدِ؛ فَيَجْهَرُ فِي قَضَائِهَا كَالْأَدَاءِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ] اهـ.
 
 
 
 

فتوى اليوم

دار الإفتاء

صلاة الليل

صلاة قيام الليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فتوى اليوم.. هل تصح الصلاة على الإسفنج المطاط؟

الإثنين، 05 أبريل 2021 07:10 م

فتوى اليوم.. حكم صلاة الإمام بالمأمومين وهو جالس

الأحد، 04 أبريل 2021 07:10 م

فتوى اليوم.. حكم الإسراع فى صلاة التراويح

السبت، 03 أبريل 2021 07:10 م

فتوى اليوم.. ما حكم الاحتفال بيوم اليتيم فى أول جمعة من شهر أبريل

الجمعة، 02 أبريل 2021 07:10 م

فتوى اليوم.. ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون وعليه بلوزة طويلة

الخميس، 01 أبريل 2021 07:10 م

فتوى اليوم.. حكم جمع النقود فى المسجد ما بين خطبتى الجمعة

الأربعاء، 31 مارس 2021 07:10 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة