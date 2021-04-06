فاينانشيال تايمز: جونسون يتجه لمواجهة مع نواب حزبه حول شهادات كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون يتجه إلى مواجهة مع نواب حزبه المحافظين بعدما ألقى بثقله خلف فكرة "جوازات كوفيد" المحلية، حيث قالت الحكومة، إنه من الصحيح تقديم طريقة للناس لإثبات وضع الفيروس الخاصة بهم وطمأنة الشركات والأعمال المختلفة.

وتأتى هذه الخطوة مع تأكيد رئيس الوزراء البريطانى أمس، السبت، أن بريطانيا ستنتقل إلى الخطوة الثانية من خارطة طريق رفع قيود الإغلاق فى 12 إبريل، حيث سيعاد فتح الحانات الخارجية والمتاجر غير الأساسية وصالونات التجميل وصالات الألعاب الرياضية المغلقة.

وعلى الرغم من أن جونسون كان متفائلا بشأن التقدم فى احتواء الفيروس، إلا أن العلماء حذروا من أن عودة ارتفاع حالات العلاج بالمستشفيات والوفيات مرجح للغاية مع رفع كل القيود القانونية فى يونيو المقبل.

ولا يزال جونسون واثقا من أن الجدول الزمنى لرفع الإغلاق يسير فى مساره، لاسيما بشأن ضرورة أن يقدم الأفراد دليلا فى ظروف معينة بشأن وضع كوفيد 19 الخاص بهم بعد رفع قيود الإغلاق المتبقية.

وكان أكثر من 70 من أعضاء البرلمان قد صوتوا خلال الأيام الماضية لرفض تقديم مثل هذه الشهادات فى الاستخدام المحلى، من بينهم 41 من المحافظين، وجادلوا بأن هذا الأمر سيكون تمييزيا ومثيرا للانقسام، بينما لا يزال حزب العمال يبحث موقفه.

من جانبها، قالت الحكومة البريطانية فى بيان حول مراجعتها للشهادات، إن تقديم حظر على هذا سيكون تدخلا غير مبررا فى أغلب الحالات على الكيفية التى تختار بها الشركات جعل مبانيها آمنة.

وقدمت الحكومة الخدمات العامة والنقل العام والمتاجر الأساسية كنماذج لضرورة أن تضمن الدولة عدم الاضطرار أبدا لعرض شهادات كوفيد لضمان الوصول للجميع.