عضو بلجنة مكافحة كورونا: معظم إصابات الفيروس "بسيطة" رغم ازدياد الأعداد

أكد أشرف حاتم عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، أن مصر الآن في موسم "الحساسية" بسبب الأتربة، وذلك بخلاف فيروس كورونا، مطالبا مرضى الحساسية بالحصول على الأدوية الخاصة بها، بالإضافة إلى تجنب النزول للشارع لمصابي الحساسية في ظل وجود أتربة، موضحا أن معظم الإصابات بفيروس كورونا بسيطة رغم زيادة أعداد المصابين.
وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم: "وزارة الصحة والإدارة المسئولة عن اللقاحات، بدأت في إعادة تنظيم نفسها، خاصة أن هناك أشخاصا سجلوا للحصول على اللقاح، بعضهم حصل عليه والبعض الآخر لم يحصل عليه بعد، ويتم إعادة هيكلة للمنظومة".
وقال: "ازدياد أعداد الإصابات مقلق بالتأكيد، وأغلب الحالات بسيطة، أكثر من 85% إلى 90% منها بسيطة، ولكن المصاب بالفيروس يصيب الأسرة والمحيطين به بالكامل".
وكانت أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر استقبال 900 ألف جرعة من لقاح سينوفارم خلال أيام.
عضو بلجنة مكافحة كورونا: معظم إصابات الفيروس "بسيطة" رغم ازدياد الأعدادالثلاثاء، 06 أبريل 2021 08:05 م
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أكد أشرف حاتم عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا، أن مصر الآن في موسم "الحساسية" بسبب الأتربة، وذلك بخلاف فيروس كورونا، مطالبا مرضى الحساسية بالحصول على الأدوية الخاصة بها، بالإضافة إلى تجنب النزول للشارع لمصابي الحساسية في ظل وجود أتربة، موضحا أن معظم الإصابات بفيروس كورونا بسيطة رغم زيادة أعداد المصابين.
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