اليوم السابع
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ضبط المتهم بهدم حائط "زاوية" بالشرقية لتوسعتها قبل رمضان وإصابة شخصين

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 10:09 م
ضبط المتهم بهدم حائط "زاوية" بالشرقية لتوسعتها قبل رمضان وإصابة شخصين حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة هدم حائط بإحدى دور العبادة بالشرقية بدون تصريح، وتحديد وضبط الجناة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ديرب نجم من ( أحد الأشخاص، مقيم دائرة المركز) والمعين كعامل بإحدى الزوايا بذات الناحية بقيام ( 3 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز) بفتح الزاوية المشار إليها دون علمه عقب غلقها، وهدم الحائط الفاصل بين مكان الوضوء ومكان المصلى بها بزعم توسيعها، مما تسبب فى سقوط الجدار.

بالانتقال والفحص تبين أن الزاوية مبنيه بالطوب الأحمر والخرسانه على طابقين، ومعين بها المُبلغ من قبل إحدى الجهات الحكومية، وقيام المذكورين بالإشتراك مع آخر ( أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بعملية الهدم دون اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل الجهات المختصة، مما نتج عنه سقوط الجدار وإصابة إثنين منهم بكسر وكدمات مختلفة بالجسم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص، كما أضاف بأنه اشترك فى عملية الهدم بغرض التوسعة قبل حلول شهر رمضان، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

 


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