سلطنة عُمان وسويسرا تعقدان جلسة مباحثات فى مسقط لبحث قضايا إقليمية ودولية

إيمان حنا

عقدت سلطنة عُمان جلسة مباحثات سياسية مع سويسرا، صباح اليوم "الثلاثاء" في مقر وزارة الخارجية العُمانية بمسقط، وترأس الجانب العُماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، فيما ترأس الجانب السويسري إغنازيو كاسيس نائب رئيس المجلس الاتحادي ورئيس الوزارة الاتحادية للشئون الخارجية السويسري.وفق بيان صحفى لسفارة عمان .

وبحث الجانبان خلال جلسة المباحثات، مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على الجهود المشتركة للبلدين في دعم كافة المبادرات السلمية الهادفة لتعزيز السلم والاستقرار الدوليين.

ووقع الجانبان على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين.

وقد وصل المسئول السويسري البارز إلى مسقط مساء أمس في زيارة رسمية للسلطنة تستغرق يومين، استهلها بزيارة جامع السلطان قابوس الأكبر مساء أمس، واستمع إلى إيجاز عن تاريخ بناء الجامع وتعرف على التصاميم التي بُني بها والتي تضم نماذج لمختلف التصاميم المعمارية العُمانية والإسلامية، كما تعرف على المرافق التي يضمها الجامع كمعهد العلوم الإسلامية والمكتبة وقاعة المحاضرات والمرافق الأخرى.