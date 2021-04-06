اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 أبريل 2021 10:38 م
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زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب الحدود العراقية الإيرانية

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 05:38 م
زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب الحدود العراقية الإيرانية مقياس ريختر
كتب وكالات

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ضربت هزة أرضية بقوة 5.3 درجة الحدود بين إقليم كردستان إيران والعراق اليوم الثلاثاء، وتم تسجيل الهزة على عمق 10 كيلومتر قرب مدينة مريوان الحدودية المحاذية للعراق.

ومنذ أسبوعين تقريبا، ضرب 3 هزات أرضية مدينة ديالى العراقية، فى قضاء خانقين من محافظة ديالى، وقالت الهيئة فى تقرير - نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "الهزات سجلت فجر اليوم حيث بلغت قوة الأولى (2.6) درجة على مقياس ريختر وتبعد (5) كم جنوب شرق قضاء خانقين والثانية بلغت قوتها (3.6) درجة على مقياس ريختر وتبعد (11) كم جنوب شرق خانقين، بينما الهزة الثالثة بلغت قوتها (3.7) درجة وتبعد (6)كم جنوب شرق خانقين ".

 


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