ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، عن وسائل إعلام رومانية "أنه إلى جانب المتغيرات الثلاثة المثيرة للقلق المكتشفة فى بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل، فقد أضاف المتخصصون البريطانيون فى الصحة العامة بإنجلترا متغيرا جديدا للفيروس وهو السلالة (B.1.1.7 + E484K)".

وأوضحت القناة أن عدد الحالات المكتشفة للمتغير الجديد من فيروس كورونا صغير، ومع ذلك، فمن المقلق أن الطفرات الجديدة تقلل من فعالية اللقاحات ضد العدوى بـ"كوفيد – 19".

يشار إلى أن رومانيا سجلت حالة واحدة فقط من سلالة "B.1.1.7 + E484K" الجديدة لدى شخص لم يزر المملكة المتحدة.