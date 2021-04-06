اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 أبريل 2021 10:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام خلال رمضان وفق الإجراءات الاحترازية لـ50 ألف

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 06:20 م
رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام خلال رمضان وفق الإجراءات الاحترازية لـ50 ألف المسجد الحرام
الرياض أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السعودية، رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام بمكة المكرمة إلى (50 ألف) معتمر، و (100 ألف مصلٍ) يومياً، انطلاقاً من حرص المملكة على صحة وسلامة قاصدى المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك من معتمرين ومصلين، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وصرح مصدر مسؤول بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء - بأنه تقرر ذلك للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة) وذلك بدءاً من 1 رمضان، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكد المصدر أن المنصة الوحيدة المعتمدة لأخذ تصاريح العمرة والصلاة هى من خلال تطبيقى (اعتمرنا) و (توكلنا)، داعياً لتوخى الحذر من المنصات الوهمية والمواقع الزائفة، والتأكد من التواريخ والمواعيد بحسب المسجل عبر التطبيق.

كما بين المصدر أن دخول المسجد الحرام يستلزم عرض التصريح للجهات المختصة عبر تطبيق (توكلنا) وذلك من حساب المعتمر أو المصلى مباشرة.

 


المسجد الحرام

السعودية

أخبار السعودية

شهر رمضان

الإجراءات الاحترازية

مكة المكرمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السعودية تعلن جاهزية الحرمين لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال رمضان.. رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام.. تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.. و"التلقيح" والتقيد بالبروتوكولات الصحية شرطان لدخول الحرمين

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 12:18 م

"الحج والعمرة": رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام خلال رمضان

الإثنين، 05 أبريل 2021 06:18 م

"شئون الحرمين": بث 165درساً علمياً لأئمة المسجد الحرام بخمس لغات خلال رمضان

الإثنين، 05 أبريل 2021 05:08 م

رئاسة الحرمين تجهز منصاتها الدينية لخدمة زوار المسجد الحرام فى رمضان.. صور

الإثنين، 05 أبريل 2021 11:16 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة