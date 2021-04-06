اليوم السابع
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رئيس وكالة الفضاء: حريصون على نشر ثقافة الفضاء فى المجتمع المصرى بكل فئاته

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 02:12 م
رئيس وكالة الفضاء: حريصون على نشر ثقافة الفضاء فى المجتمع المصرى بكل فئاته الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية
كتب محمود راغب - تصوير عمرو مصطفى

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قال الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية ، إن العلاقات بين مصر وروسيا علاقات ممتدة عبر التاريخ وامتدت لمناحى كثيرة فى الحياة على رأسها يأتى مجال الفضاء والمجال النووى.
 
جاء ذلك خلال احتفالية الذكرى الـ60 لأول رحلة فضاء للرائد الروسى "يورى جاجارين" أول رائد فضاء فى العالم من أصل روسى، والذى ولد فى 9 مارس 1934 وتوفي 27 مارس 1968، وهو أول إنسان يتمكن من الطيران في الفضاء الخارجي والدوارن حول الأرض في 12-أبريل - 1961 على متن مركبة الفضاء السوفيتية "فوستوك1".
 
وأعرب الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية ، عن سعادته باستضافة رائد الفضاء الروسي ميخائيل كورنيينكو بمصر ، وزيارته لوكالة الفضاء المصرية ، قائلا: "نتطلع لمزيد من التعاون فى مجالات الفضاء بين مصر وروسيا" ، مؤكدا حرص وكالة الفضاء المصرية على نشر ثقافة الفضاء فى المجتمع المصرى بكل فئاته.
 
ويقام الاحتفال بالمركز الأوليمبى الرياضي بالمعادى، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وسفير روسيا جيورجي بوريسينكو ، ورائد الفضاء الروسي ميخائيل كورنيينكو، والدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية .
 
 
 

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