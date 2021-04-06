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رئيس وزراء ليبيا: نتطلع لإعادة فتح الأجواء مع إيطاليا وتفعيل الاتفاقية الجمركية

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 12:08 م
رئيس وزراء ليبيا: نتطلع لإعادة فتح الأجواء مع إيطاليا وتفعيل الاتفاقية الجمركية جانب من المؤتمر الصحفى
كتب سمير حسنى

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أعرب عبد الحميد الدبيبة رئيس وزراء ليبيا، عن تطلعه لإعادة فتح الأجواء بين ليبيا وإيطاليا وتفعيل الاتفاقية الجمركية بين البلدين.

 

وقال الدبيبة في مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإيطالى ماريو دراجى، فى العاصمة طرابلس، نتطلع لمعالجة كل القضايا العالقة بشأن الاستثمارات الليبية في إيطاليا، مشيرًا إلى التحدى المشترك الذى يعانى منه البلدين، وهو الهجرة غير الشرعية، معلقا بالقول: "مشكلة أوروبية وليبية وعالمية".

 

من جانبه، قال "دراجى" إن الشرط الأساسى للسير نحو الأمام فى ليبيا هو وقف إطلاق النار ومراقبة ذلك، مشيرًا إلى أن اللقاء الذى جمعه بنظيره الليبي كان مثمرا، حيث تم بحث التعاون المشترك والمشاريع بين البلدين فى مجالات الطاقة والثقافة والصحة، وزيادة المنح الدراسية للطلبة الليبيين.

 

وأكد رئيس وزراء إيطاليا على إرادة البلدين في إعادة العلاقات الاقتصادية لسابق عهدها.


ليبيا

ايطاليا

رئيس وزراء ليبيا

عبدالحميد الدبيبة

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