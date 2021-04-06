اليوم السابع
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رئيس وزراء السودان يتعهد بحل مشكلة غرب دارفور فى أسرع فرصة

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 11:00 م
رئيس وزراء السودان يتعهد بحل مشكلة غرب دارفور فى أسرع فرصة عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى
الخرطوم /أ ش أ/

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قال والى غرب دارفور محمد عبدالله الدومة، إنه ناقش مشكلة غرب دارفور مع رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، الذى أكد التزامه بحل المشكلة بأسرع فرصة.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، فى بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء أطلع على الوضع الأمنى بولاية غرب دارفور (غرب السودان)، خاصة الأحداث الأخيرة التى شهدتها الولاية خلال الأيام الماضية وحتى اليوم، وذلك لدى لقائه اليوم فى الخرطوم مع والى غرب دارفور.

وقال الدومة، إنه تم إرسال قوات لفك الاشتباكات وفرض الأمن، موضحا أن القرارات التى اتخذها مجلس الدفاع والأمن السوداني، أمس ستسهم فى  استباب الأمن بمدينة الجنينة (عاصمة غرب دارفور).

وأشار والى غرب دارفور، إلى فرض حالة الطوارئ بالولاية، مؤضحا أن  تفعيل تفويض القوات الأمنية باستخدام القوة تجاه المتفلتين وتوفير الإمكانيات لها، سيسهم فى استباب الأمن، مضيفا أنه أطلع رئيس مجلس الوزراء على الوضع الغذائى والإنسانى للنازحين.

 


رئيس وزراء السودان

أخبار السودان

دارفور

الجيش السودانى

عبد الله حمدوك

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