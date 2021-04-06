رئيس وزراء إيطاليا: حريصون على تعزيز التعاون مع ليبيا بمشروعات البنية التحتية

كتب : أحمد جمعة

أكد رئيس الوزراء الإيطالى، ماريو دراغي، حرص بلاده على توسيع علاقات التعاون مع ليبيا، وأن هناك رغبة من إيطاليا في العمل والانطلاق نحو المستقبل.

وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي، في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة -الذي عقد اليوم بمقر رئاسة الوزراء بطرابلس- أنه اختار أن تكون زيارته الأولى خارج إيطاليا إلى ليبيا، للتأكيد على أهمية العلاقة التاريخية الموجودة بين البلدين.

وقال "ماريو": "إنها لحظة تاريخية وفريدة لربط العلاقات مع حكومة الوحدة الوطنية التي اعترف بها البرلمان، وتسير في اتجاه المصالحة الوطنية.

وأكد "ماريو"، أن اللقاء اليوم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية كان فرصة لبحث مجالات التعاون فيما يتعلق بالبنية التحتية والصحة والطاقة والثقافة.

وأضاف أن إيطاليا أعطت دفعة للمعهد الثقافي الإيطالي في ليبيا، بزيادة المنح الدراسية للطلبة الليبيين الدارسين في إيطاليا، وتوسيع التعاون الثنائي إلى أعلى المستويات.

واختتم رئيس الوزراء الإيطالي تصريحه بتأكيد التعاون مع الحكومة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لها من المصدر (بدءًا من منطقة الجنوب).