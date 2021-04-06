اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 أبريل 2021 08:57 ص
خالد صلاح
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حقن أكثر من 167 مليون جرعة من لقاح كورونا فى أمريكا حتى الآن

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 05:00 ص
حقن أكثر من 167 مليون جرعة من لقاح كورونا فى أمريكا حتى الآن لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حقن أكثر من 167 مليون جرعة من لقاح كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن.
وأوضحت الهيئة الأمريكية - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - أن 167 مليونًا و187 ألفًا و795 جرعة إجمالية من لقاحات كورونا تم حقنها، بما يعادل 80% من إجمالي الجرعات التي تم تسليمها.
وأشارت "سي إن إن" إلى أن حوالي 2.1 مليون جرعة إضافية تم حقنها منذ أمس.


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