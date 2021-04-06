حقن أكثر من 167 مليون جرعة من لقاح كورونا فى أمريكا حتى الآن

أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حقن أكثر من 167 مليون جرعة من لقاح كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن.
وأوضحت الهيئة الأمريكية - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - أن 167 مليونًا و187 ألفًا و795 جرعة إجمالية من لقاحات كورونا تم حقنها، بما يعادل 80% من إجمالي الجرعات التي تم تسليمها.
وأشارت "سي إن إن" إلى أن حوالي 2.1 مليون جرعة إضافية تم حقنها منذ أمس.
حقن أكثر من 167 مليون جرعة من لقاح كورونا فى أمريكا حتى الآنالثلاثاء، 06 أبريل 2021 05:00 ص
لقاح كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حقن أكثر من 167 مليون جرعة من لقاح كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن.
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