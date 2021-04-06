حقن أكثر من 167 مليون جرعة من لقاح كورونا فى أمريكا حتى الآن

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أعلنت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حقن أكثر من 167 مليون جرعة من لقاح كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن.

وأوضحت الهيئة الأمريكية - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - أن 167 مليونًا و187 ألفًا و795 جرعة إجمالية من لقاحات كورونا تم حقنها، بما يعادل 80% من إجمالي الجرعات التي تم تسليمها.

وأشارت "سي إن إن" إلى أن حوالي 2.1 مليون جرعة إضافية تم حقنها منذ أمس.