تقليد عمره 143 عاما.. كورونا يجبر البيت الأبيض على إلغاء "دحرجة بيض الفصح"

كتب محمد تهامى زكى

أعلن البيت الأبيض، إلغاء مسابقة "دحرجة بيض عيد الفصح"، للعام الثانى على التوالى، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وهو التقليد الذى يعود إلى نحو 143 عاما وتحديدا منذ عام 1878 من القرن التاسع عشر، مؤكدًا أن الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، أرسلا بيضًا تذكاريًا إلى مواقع التطعيم ومراكز الرعاية الصحية فى جميع أنحاء البلاد، بدلًا من الاحتفالات المعتادة.



بيض عيد الفصح فى البيت الأبيض

وقال الحساب الرسمى للبيت الأبيض، عبر تويتر: "يعتبر دحرجة بيض عيد الفصح، تقليدًا يعود تاريخه إلى عام 1878، هذا العام لم يتم الاحتفال بسبب كورونا COVID-19"، وأضاف البيت الأبيض: "وبدلاً من الاحتفالات، أرسل الرئيس والسيدة الأولى، بيضًا تذكاريًا إلى مواقع التطعيم ومراكز الرعاية الصحية فى جميع أنحاء البلاد".



البيت الأبيض

يأتى هذا بعدما ظهر الرئيس الأمريكى، جو بايدن وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن، على شرفة البيت الأبيض ليتمنيا للأمريكيين عيد فصح سعيد، وانضم إلى الرئيس والسيدة الأولى ضيف خاص، وهو أرنب عيد الفصح، الذى لعب دوره العقيد براندون ويستلينج، من القوات الجوية الأمريكية هذا العام، تضمن زى ويستلينج قناعًا يغطى فم الأرنب.

وأقر بايدن بأن العديد من الأمريكيين لم يتمكنوا من الاحتفال بعيد الفصح مع عائلاتهم كما يفعلون عادة هذا العام بسبب الوباء المستمر، لكنه أعرب عن تفاؤله بشأن مسار البلاد مع تزايد التطعيمات.

وقال بايدن: "مع احتفالنا بتجديد هذا الموسم، نعلم أن الفجر الذى طال انتظاره قد اقترب". "سنعيد بناء أمتنا. سنعيد الاجتماعات ونعيد تصور ما يمكن أن نكون عليه. سنتذكر أنه بالإيمان والأمل والمحبة، كل شيء ممكن ". وتابع أنه يتطلع إلى العام المقبل، مضيفًا: "وسيكون هناك احتفالا بعيد الفصح، إن شاء الله"، ومن المتوقع أن يستأنف البيت الأبيض الاحتفال السنوى بعيد الفصح العام المقبل، بعد أن يتلقى المزيد من الأمريكيين لقاحات فيروس كورونا.