تطعيم أكثر من 43 ألف مواطن وكادر صحى بلقاح كورونا فى السودان

كشفت وزارة الصحة الاتحادية بالسودان، أن 43 ألفا و 122 مواطنا وكادرا صحيا، تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة السودانية، في بيان صحفي، إن المراكز الصحية التي تعمل في تطعيم لقاح كورونا بلغت 121 مركزا بولاية الخرطوم، فضلا عن وجود 13 مركزا بولاية الجزيرة (وسط السودان).
وأشارت إلى عدم وجود آثار جانبية على من تلقوا اللقاح من الكوادر الطبية وكبار السن بولاية الخرطوم، لافتا إلى وجود آثار جانبية طفيفة على حالة واحدة فقط بولاية الجزيرة.
تطعيم أكثر من 43 ألف مواطن وكادر صحى بلقاح كورونا فى السودانالثلاثاء، 06 أبريل 2021 07:30 ص
كورونا فى السودان - أرشيفية
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كشفت وزارة الصحة الاتحادية بالسودان، أن 43 ألفا و 122 مواطنا وكادرا صحيا، تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا.
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