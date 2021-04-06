اليوم السابع
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خالد صلاح
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تطعيم أكثر من 43 ألف مواطن وكادر صحى بلقاح كورونا فى السودان

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 07:30 ص
تطعيم أكثر من 43 ألف مواطن وكادر صحى بلقاح كورونا فى السودان كورونا فى السودان - أرشيفية
أ ش أ

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كشفت وزارة الصحة الاتحادية بالسودان، أن 43 ألفا و 122 مواطنا وكادرا صحيا، تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا.
وقالت وزارة الصحة السودانية، في بيان صحفي، إن المراكز الصحية التي تعمل في تطعيم لقاح كورونا بلغت 121 مركزا بولاية الخرطوم، فضلا عن وجود 13 مركزا بولاية الجزيرة (وسط السودان).
وأشارت إلى عدم وجود آثار جانبية على من تلقوا اللقاح من الكوادر الطبية وكبار السن بولاية الخرطوم، لافتا إلى وجود آثار جانبية طفيفة على حالة واحدة فقط بولاية الجزيرة.


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فيروس كورونا

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