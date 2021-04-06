اليوم السابع
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تحقيقات النيابة: المتهمتان بالسرقة فى الموسكى سبق ارتكابهما 3 جرائم نشل

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 02:00 ص
تحقيقات النيابة: المتهمتان بالسرقة فى الموسكى سبق ارتكابهما 3 جرائم نشل سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن السيدتين المتهمتين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين، اعترفتا بارتكابهما 3 حوادث سرقة بأسلوب "النشل" في الموسكى، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها.

كانت النيابة قد قررت حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما، للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها وخاصة جرائم السرقات، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، لمتابعة الحالة الأمنية تنامى إلى سمعهم صوت استغاثة صادرة من إحدى السيدات ، وباستبيان الأمر تم ضبط سيدتين مقيمتين بمحافظة أسيوط "لإحداهما معلومات جنائية".

وعقب قيامهما بسرقة (مبلغ مالى ، 3 فيزا كارد) من إحدى السيدات بأسلوب "النشل".

وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة وتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل"، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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