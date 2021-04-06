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تأجيل أولى جلسات محاكمة أسامة حسن لاعب الزمالك السابق لسب شوبير لـ 20 أبريل

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 12:50 م
تأجيل أولى جلسات محاكمة أسامة حسن لاعب الزمالك السابق لسب شوبير لـ 20 أبريل أسامة حسن لاعب فريق الزمالك السابق-أرشيفية
كتب محمد أبو عوض- أحمد حسنى

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أجلت المحكمة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة أسامة حسن لاعب فريق الزمالك السابق، وذلك لاتهامه بسب وقذف الإعلامى أحمد شوبير، لجلسة 20 أبريل الجارى. 
 
كانت نيابة الساحل الجزئية، قررت بإشراف المستشار بكر عبدالعزيز، المحامي العام الأول، اخلاء سبيل أسامة حسن، لاعب الزمالك السابق، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه في البلاغ الذي قدمه ضده الإعلامى أحمد شوبير والذى اتهمه فيه بسبه وسب عائلته دون سابق معرفة.
 
وقال الإعلامى في البلاغ الذي تقدم به عن طريق محاميه إلى قسم شرطة الساحل، إنه لا توجد أي معرفة أو خلافات بين اللاعب وعائلة شوبير تدفعه للخوض فيهم أو التحدث عنهم بشكل غير لائق، وأنه لا توجد أي خلافات بين عائلته وبين اللاعب، كما أكد اللاعب في التحقيقات أنه لم يكن يقصد الإهانة فقررت النيابة إخلاء سبيله.

أسامة حسن لاعب الزمالك

محاكمة أسامة حسن لاعب فريق الزمالك السابق

أسامة حسن لاعب فريق الزمالك السابق

فريق الزمالك

الزمالك

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