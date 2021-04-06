اليوم السابع
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بوتين وبولسونارو يبحثان تسجيل اللقاح الروسى فى البرازيل

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 09:43 م
بوتين وبولسونارو يبحثان تسجيل اللقاح الروسى فى البرازيل اللقاح الروسى - أرشيفية
وكالات

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البرازيلي جايير بولسونارو تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في البرازيل، إضافة إلى توريدات اللقاح وإنتاجه في هذا البلد.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، اليوم الثلاثاء، أنهما "بحثا مختلف الجوانب في التعاون العملي في محاربة انتشار عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي في البرازيل وتنظيم التوريدات وإنتاج اللقاح على أراضي البلاد".

وأشار البيان إلى أن الرئيسين بحثا كذلك آفاق تطوير العلاقات الثنائية، وأكدا "سعيهما للعمل المشترك بنشاط في إطار الشراكة الروسية البرازيلية الاستراتيجية".

وعبر الرئيسان عن الاهتمام "بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية".

 

 


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