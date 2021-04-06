بايدن يستعرض جهود مكافحة كورونا: قدمنا 150 مليون جرعة وادعو كبار السن للتطعيم

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 150 مليون جرعة لقاح منذ توليه منصبه في يناير، مشيرا فى كلمة فى البيت الأبيض حول جهود إدارته لتوزيع لقاحات فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، "بالأمس، عبرنا 150 مليون جرعة في 75 يومًا ، أول 75 يومًا من إدارتي".

وأشار الرئيس إلى أنه زار موقعًا للتلقيح في ولاية فيرجينيا، في وقت سابق اليوم، ووصفه بأنه "مثال لأمريكا في أفضل حالاتها".

وأشار الرئيس إلى أنه تم إعطاء أكثر من 4 ملايين جرعة يوم السبت وحده ، وتم تطعيم أكثر من 75% من الأشخاص فوق 65 عامًا ، وهو إنجاز مهم بالنظر إلى أن كبار السن يمثلون 80% من جميع وفيات فيروس كورونا.

لكن بايدن حذر من أنه حتى مع زيادة التطعيمات ، فإن متغيرات فيروس كورونا تنتشر بسرعة أيضًا. وحث الرئيس الأمريكيين على اليقظة بشأن ارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.

وقال بايدن: "اسمحوا لي أن أكون صادقًا معكم تمامًا: نحن لسنا في خط النهاية". وحث كبار السن على الحصول على اللقاح "الآن" ، قبل أن يصبح جميع البالغين مؤهلين للحصول على اللقاح في 19 أبريل.

وأعلن بايدن أن جميع البالغين الأمريكيين سيكونون مؤهلين لتلقي لقاح فيروس كورونا بحلول 19 أبريل ، ليبكر بذلك الموعد النهائي السابق المحدد له في الأول من مايو بحوالي أسبوعين.

كانت كل ولاية أمريكية باستثناء هاواي قد أعلنت بالفعل أنها ستوفر اللقاح لجميع المقيمين البالغين بحلول ذلك التاريخ ، لذا فإن إعلان بايدن ليس مفاجئا بالضرورة.

وأشار الرئيس إلى أن إدارته تكثف المساعدة في النقل إلى مواقع التطعيم من أجل مساعدة كبار السن من الأمريكيين في الحصول على لقاحاتهم.

واختتم جو بايدن تصريحاته المعدة من خلال تشجيع الأمريكيين مرة أخرى على مواصلة اتخاذ الاحتياطات للحد من انتشار فيروس كورونا.

قال بايدن: "يمكن عكس هذا التقدم الذي عملنا بجد لتحقيقه. الآن ليس الوقت المناسب للتراجع. الآن ليس وقت الاحتفال ". وكرر الرئيس أمله في أن تتمكن البلاد من العودة إلى الشعور بالحياة الطبيعية بحلول 4 يوليو ، عندما تحتفل أمريكا بعيد الاستقلال.

وأضاف بايدن "أريد أن نحتفل بعيد الاستقلال واستقلالنا عن كوفيد".