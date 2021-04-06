الكهرباء: تحرير 4 ملايين محضر سرقة تيار منذ يناير 2020 حتى الآن

كتبت ـ رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى عدد محاضر سرقات التيار الكهرباء التى تم تحريرها من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء، بالإضافة إلى محاضر شرطة الكهرباء على مستوى شركات التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية بلغت 4 ملايين محضر سرقة تيار منذ يناير 2020 وحتى الآن، وبلغت إجمالى قيمة هذه المحاضر 3 مليارات جنيه.

وأوضح المصدر، أن إجمالى عدد المحاضر التى تم تحريرها بواسطة مباحث شرطة الكهرباء بلغت 3 ملايين محضر، وبلغت المحاضر التى تم تحريرها بواسطه شركات توزيع الكهرباء من خلال حق الضبطية القضائية مليون محضر بقيمة 661 مليونا و674 ألف جنيه.

كان الدكتور، أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن الوزارة تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذى من المتوقع ألا يشهد أى انقطاعات نتيجة وجود احتياطى يومى بالشبكة يصل إلى ما يقرب من 15 ألف ميجاوات يومياً، كاشفا أنه بالرغم من الاحتياطي اليومى إلا أن الوزارة أعلنت حالة الطوارئ بجميع قطاعاتها، لضمان توصيل الخدمة بشكل جيد للمواطنين، لتخفيف العبء عليهم أثناء الصيام، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وقال حمزة فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إن شركات توزيع الكهرباء بالتنسيق مع شرطة الكهرباء بجميع أنجاء الجمهورية ستقوم بحمالات مستمرة لضبط المخالفين من سارقى التيار الكهربائى والتوصيلات غير الشرعية و تحرر محاضر ضدهم و غرامات مالية بشكل عام، مشيراً إلى أنه سيتم تحرير محاضر وغرامات ضد من يوصل التيار بغرض زينة رمضان من خلال توصيلات غير شرعية.