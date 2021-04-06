الكرملين: نافالني سيتلقى الخدمات الطبية اللازمة إذا كان يحتاج إليها حقا

أ ش أ

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن المدون الروسي المعارض المسجون حاليا، أليكسي نافالني، سيتلقى الخدمات الطبية اللازمة إذا كان يحتاج إليها حقا.



وأضاف بيسكوف -خلال موجز صحفي تعليقا على تقارير عن تدهور حالة نافالني الصحية في سجنه، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"-: "إن هذه القضية تعد من صلاحيات دائرة السجون الفيدرالية، المسؤولة الوحيدة عن تنفيذ كل الإجراءات الضرورية الخاصة بالسجين، وبالطبع لا مجال للحديث هنا عن منح ظروف خاصة لواحد من السجناء".



وتابع بيسكوف: "هناك قواعد معينة، بما في ذلك للتعامل مع السجناء مرضى، وإذا كان الحديث يدور عن مرض حقيقة، فسيتم ضمان العلاج على المستوى المناسب المعمول به".