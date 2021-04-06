اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 أبريل 2021 03:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: أمن ومصير المواطنين الروس فى دونباس أولوية لدى بوتين

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 01:28 م
الكرملين: أمن ومصير المواطنين الروس فى دونباس أولوية لدى بوتين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن أمن ومصير المواطنين الروس في دونباس أولوية لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف وفقًا لقناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء، "إن موسكو لا ترى خطوات تشير إلى أن الجانب الأوكراني ينوي الابتعاد عن خيار القوة، والسيطرة على قواتها المسلحة المتواجدة على خط التماس في دونباس".
 
وحول الإجراءات التي قد تتخذها روسيا وفقًا لتطور الأوضاع، أوضح أنه من غير المناسب الحديث عن مثل هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن الوضع متوتر للغاية وأي تصريحات يمكن استخدامها بعد ذلك لخلق صورة خاطئة، لا يمكن إلا أن تسهم في زيادة هذا التوتر، ولا أريد أن أفعل ذلك.

الكرملين

روسيا

دونباس

اوكرانيا

بوتين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة