القبض على موظف بشركة محمول فى الجيزة استولى على 68 هاتف آيفون

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على موظف بشركة للهواتف المحمولة، مقرها القرية الذكية، لاتهامه بالاستيلاء على 68 هاتفا محمولا، ماركة آيفون، بواسطة تحويلهم لعملاء بدولة أجنبية، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا من محامي شركة للهواتف المحمولة، مقرها القرية الذكية، وكيلا عن الشركة، اتهم فيه موظف بالشركة، بالاستيلاء على 68 هاتف محمول ماركة آيفون.

وذكر مقدم البلاغ، أمام العقيد علي عبد الكريم، مفتش المباحث الجنائية بقطاع شمال الجيزة، أن المتهم استغل عمله واستولى على الهواتف، من خلال تحويلهم لعملائه بدولة أجنبية.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث، بإشراف العميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فحرر محضر حمل رقم 3466 جنح كرداسة، وباشرت النيابة التحقيق.