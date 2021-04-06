القبض على تاجر بحوزته سجائر مهربة جمركيا فى الساحل

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على تاجر بحوزته سجائر مهربة جمركيا فى منطقة الساحل، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ومن خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط كمية كبيرة من علب السجائر وتبغ وجميعها مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بحوزة تاجر، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية وذلك حال استقلاله سيارة "مستأجرة" بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.