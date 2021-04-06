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القانون: شروط وحيد لنقل شاغلى الوظائف القيادية و4 سنوات مدة ندب الموظفين

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 04:00 ص
القانون: شروط وحيد لنقل شاغلى الوظائف القيادية و4 سنوات مدة ندب الموظفين مجلس النواب
كتب محمود حسين

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يجيز قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.
 
وينص على أن يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما أنه لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
 
 
 كما يجيز القانون، بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
 
وينص على أنه لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه، وأن تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.
 

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