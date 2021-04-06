وأكد الفريق الطبى، حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم ) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس ألبرتو فرنانديز حالته جيدة، والفحص أظهر نتائج جيدة.

وثُبتت إصابة الرئيس الأرجنتينى بكورونا على الرغم من تلقيه اللقاح المضاد للفيروس فى يناير الماضي، إلا أن التطعيم ساعده على تجنب الأعراض الشديدة للمرض.

يذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كان قد أجرى اتصالا هاتفيا أمس بنظيره الأرجنتينى الذى أعرب عن شكره لروسيا على لقاحها "سبوتنيك V ".

