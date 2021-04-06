العربية: تعرض سفينة شحن إيرانية لهجوم قبالة سواحل إريتريا

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "العربية"، عبر مصادرها، تعرض سفينة شحن إيرانية لأضرار بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل إريتريا، وأشارت مصادر العربية، إلى أن السفينة الإيرانية هوجمت في البحر الأحمر وهي تابعة للحرس الثوري.



وفى سياق أخر، كانت كشفت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن تعرض مساعد وزير االخارجية الإيرانية عباس عراقجي لاعتداء من قبل عناصر من المعارضة الإيرانية أثناء تواجده فى العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة فى اجتماع اللجنة النووية المشتركة للأطراف الموقعة على الاتفاق النووى.

ووفقا للوكالة تم إحباط الاعتداء من قبل عنصر من المعارضة التى اقامت تجمع مناهض أمام مقر إجراء الاجتماع وقد وجه له عبارات مسيئة.

ويترأس نائب وزير الخارجية الإيرانى للشؤون السياسية عباس عراقجي، الوفد الإيراني المفاوض، ويرافقه ممثلون من البنك المركزي ووزارة النفط ومنظمة الطاقة الذرية.

من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الدول الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي مع إيران، لمحاولة إنقاذ الاتفاق. والهدف من المشاورات هو تمهيد الطريق أمام الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق 2015 وتحفيز إيران على الامتثال له مرة أخرى.