جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لى جيان، خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة؛ تعليقا على التطورات الأخيرة بالأردن.

وقال جيان: "كصديق جيد للأردن، تدعم الصين الإجراءات التى يتخذها العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، للحفاظ على الأمن الوطنى والاستقرار فى بلاده".

وأضاف "تثق الصين فى أنه تحت قيادة العاهل الأردنى، فإن الأردن قادر على التعاطى مع هذه التطورات، والحفاظ على الأمن والاستقرار على المدى الطويل".