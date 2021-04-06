السفير حسام زكى يدعو للامتناع عن التعليق على "سد النهضة" حتى إشعار آخر تقرره الدولة

بيشوى رمزى

دعا الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكى جميع المصريين، سواء اعلاميين وافراد علي صفحات التواصل الاجتماعي الي الامتناع التام عن التعليق علي الموضوعات المرتبطة بسد النهضة من الان وحتي اشعار آخر تقرره الدولة.

ودعا الدولة الي ان تتدخل لوقف عبث كبير تتبين ملامحه منذ بضعة ايام بدأ يغزو المشهد الاعلامي وصفحات التواصل ويؤذي المصالح المصرية أذي كبيرا.

وقال زكى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "خلافا لمعتقداتي الشخصية الراسخة وايماني بحرية التعبير والكلمة.. الا انني أدعو جميع المصريين من اعلاميين وافراد علي صفحات التواصل الاجتماعي الي الامتناع التام عن التعليق علي الموضوعات المرتبطة بسد النهضة من الان وحتي اشعار آخر تقرره الدولة.. بل ادعو الدولة الي ان تتدخل لوقف عبث كبير اشهد ملامحه منذ بضعة ايام بدأ يغزو المشهد الاعلامي وصفحات التواصل ويؤذي المصالح المصرية أذي كبيرا"