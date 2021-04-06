الداخلية تضبط منظومة اتصالات غير شرعية فى القوصية بأسيوط

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الشرطة في ضبط شخصين بأسيوط لقيامهما بإنشاء منظومة إتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم المصنفات والتعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات شرطة الاتصالات قيام (شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) بإنشاء منظومة إتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، متخذان من محل إقامتهما مركزاً لإدارة نشاطهما الغير مشروع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط والجهات المعنية أمكن ضبطهما، وبتفتيش مسكنهما عُثر على (مجموعة من الأجهزة والمعدات التى تستخدم فى توزيع خدمات الإنترنت) وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهم شهرياً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.