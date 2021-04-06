الحماية المدنية تسيطر على حريق مطعم فى ميدان السقالة بالغردقة دون إصابات

البحر الأحمر - عماد عرفة

سيطرت قوات الحماية المدنية فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، علي حريق شب بأحد المطاعم الشهيرة بالغردقة، والواقع بميدان السقالة بمدينة الغردقة، ولم ينجم عن الحريق أي إصابات.

كان اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، تلقي إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة البحر الأحمر، يفيد بنشوب حريق بأحد المطاعم الشهيرة فى الغردقة، والواقع لميدان السقالة.

انتقلت علي الفور سيارات الإطفاء والاسعاف، وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات، وتبين أن الحريق شب من شوية داخل المطعم، وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.