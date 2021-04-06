اليوم السابع
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الجامع الأزهر يعلن صلاة التراويح 8 ركعات فى نصف ساعة

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 02:47 م
الجامع الأزهر يعلن صلاة التراويح 8 ركعات فى نصف ساعة الجامع الأزهر
كتب لؤى على

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وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جميع الإدارات التابعة للأزهر بالإلتزام التام بما يصدر عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، حيث وجه فضيلته بتطبيق ما اتخذ مؤخرا بشأن تحديد وقت صلاة التراويح بنصف ساعة، وتطبيق ذلك على الجامع الأزهر الشريف، بالإضافة لتطبيق كافة الإجراءات المعلنة لضوابط الصلاة فى شهر رمضان المبارك. 
 
وأوضح الدكتور عبدالمنعم فؤاد ،المشرف العام على الرواق الأزهرى، أن صلاة التراويح ستكون ثمانى ركعات هذا العام عملا بما تم فى العام الماضى مع اتخعذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية، كما يجرى الترتيب، لإقامة حلقات علمية وملتقيات فكرية سيتم بثها على صفحة الجامع الازهر الشريف. 
 
ومن ضمن الفعاليات التي يقدمها الجامع للجمهور طوال شهر رمضان: الدروس العلمية، التي يقوم بها أعضاء هيئة كبار العلماء  يعاونهم على ذلك أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، كما تتضمن الخطة الدعوية الملتقيات الفكرية ، يقوم بها أساتذة من جامعة الأزهر، وأعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وعدد من الباحثين بالجامع الأزهر، وذلك عن طريق البث على صفحة الجامع الازهر الشريف بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

الجامع الازهر

شهر رمضان

صلاة التراويح

شيخ الازهر

اليوم السابع بلس

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