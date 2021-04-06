التعليم العالى: لجنة الضبطية القضائية مستمرة فى التصدى للكيانات الوهمية

كتب ــ محمد صبحى

قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، إن لجنة الضبطية القضائية بالوزارة مستمرة فى التصدي للكيانات الوهمية على مستوى المحافظات ومداهمة كافة المؤسسات التي تمارس العملية التعليمية بدون تراخيص، وذلك لحماية الطلاب من الوقوع فريسة لتلك الكيانات.

وأضاف السيد عطا فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن اللجنة نجحت على مدار الـ 3 أشهر الماضية من إغلاق ما يزيد عن 20 كيانا وهميا على مستوى المحافظات، خاصة وأن تلك الكيانات تتلاعب بالطلاب على خلاف الحقيقة وشهاداتها غير معتمدة.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

أفاد التقرير بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة منشأة والكائن مقرها فى (شارع الهرم ـ بمحافظة الجيزة)، وتدعى منح الطلاب شهادات فى عدة مجالات مختلفة، وغير معادلة أو معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ولم تحصل على ترخيص من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومن الجهات المختصة، فضلاً عن إيهام الطلاب بتأجيل التجنيد.