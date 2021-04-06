"التضامن" تعلن إجراء كشف طبى لإصدار كارت خدمات متكاملة لذوى الإعاقة الذهنية

كتب مدحت وهبة

شهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فعاليات لقاء "رحلة حياة" الذى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع إحدى الجمعيات، فى إطار تواصل الفعاليات الخاصة باليوم العالمى لمتلازمة داون.

وشهدت فعاليات اللقاء تكريم نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى لمجموعة الأمهات والأخوات اللاتى عشن الرحلة كلها مع أولادهن أو أخواتهن من ذوى الإعاقة وكللنها بالنجاح، كما تناول اللقاء الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن للأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم بعد صدور قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الإعاقة هى حافز وتحدى وذوى الإعاقة أصحاب همم، مشيرة إلى أن 30% من ذوى الإعاقة لديهم معاناة نفسية بسبب المجتمع المحيط بهم وليس بسبب إعاقاتهم، وهو ما يستدعى المزيد من التوعية وهو احد رسائل برنامج "وعى" التابع للوزارة، حيث تعنى إحدى رسائل البرنامج بالاكتشاف المبكر للإعاقة للتخفيف من حدتها.

وشددت الوزيرة على أن الوزارة حريصة على إجراء الكشف الطبى المطلوب لإصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة الذهنية لمرة واحدة فقط تيسيرا عليهم وعلى أسرهم، مؤكدة أن متلازمة داون اضطراب وطيف التوحد من الفئات الأولى فى استحقاق بطاقة الخدمات المتكاملة.

كما تناولت الوزيرة الرؤية التنموية التى تنتهجها القيادة السياسية والتى تستهدف تحويل الإعاقة من كونها مرض إلى تمكين ودمج، لافتة إلى إصدار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية التى تضم أكثر من 20 وزارة معنية وممثلى مجلس النواب والخبراء لرصد ما تم تنفيذه من القانون 10 لعام 2018، كما تم إنشاء الصندوق القومى للإعاقة بموارد كبيرة لصالح ذوى الإعاقة.

وأشارت إلى أن نسبة غير المتعلمين من ذوى الإعاقة فى الريف بلغت 60%، وهو ما يتطلب الاهتمام بمتابعة إلحاقهم بالتعليم الأساسى، لافتة إلى أن نسبة البطالة بين ذوى الإعاقة من الذكور بلغت 14%، فى حين بلغت 17% بين الإناث من ذوى الإعاقة، مؤكدة أن تنمية قدرات وتمكين الاشخاص ذوى الإعاقة هو حق للوطن للاستفادة والاستثمار فى قدرات أبنائه.

وأوضحت أن الوزارة اتخذت خطوات سريعة تجاه تعزيز قدراتها البشرية منذ العام الماضى حيث تم تدريب العاملين بـ 220 مكتبا من مكاتب التأهيل، كما تم تطوير قدرات الأخصائيين الاجتماعيين وعمل قاعدة بيانات متكاملة ليس فقط لرصد اعداد ذوى الإعاقة لكن لتكون بمثابة بانوراما متكاملة لخفض نسبة الإعاقة لأنه فى حال تحليل البيانات مبكرا يمكن التخفيف من حدة الإعاقة.

وأشارت إلى أن الوزارة لديها 79 مؤسسة للإقامة و26 مركزا للتأهيل وأكثر من 180 حضانة للأبناء من ذوى الإعاقة. وأكدت أنه تم إدراج خدمات الوزارة لذوى الإعاقة فى القرى المستهدفة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأن عام 2021 سيشهد الانتهاء من ميكنة جميع خدمات الوزارة.



























