اليوم السابع
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البحرين تلغى فحص العودة من السفر للحاصلين على التطعيم من أول أيام العيد

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 05:43 م
البحرين تلغى فحص العودة من السفر للحاصلين على التطعيم من أول أيام العيد كورونا -أرشيفية
إيمان حنا

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أصدر الفريق الوطني بمملكة البحرين قرارًا جديدًا للتصدي لفيروس كورونا، وجاء في القرار أنه بدءًا من أول أيام عيد الفطر المبارك، سيتم الاقتصار على تقديم الخدمات الداخلية في عدد من القطاعات، وإلغاء فحص العودة من السفر للحاصلين على التطعيم فقط، وفقا لصحيفة الأيام البحرينية .

 
وقد أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أن الفحوصات التي بلغ عددها 17646 أمس، أظهرت تسجيل 974 حالة قائمة جديدة منها 293 حالة لعمالة وافدة، و643 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و38 حالة قادمة من الخارج، كما تعافت 798 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 139205.
وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 63 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 151 حالة في حين أن 9982 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 10045 حالة قائمة.

كورونا

البحرين

اجراءات احترازية فى عيد الفطر

مملكة البحرين

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