بغداد (أ ش أ)

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على عنصرين تابعين لتنظيم داعش الإرهابى كانا يخططان لتنفيذ عمليات اغتيال لأفراد القوات الأمنية فى محافظة كركوك.

وقالت الوكالة فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن قواتنا تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين لانتمائهما لتنظيم داعش الإرهابي، حيث اعترفا بأنه تم تكليفهما بمراقبة بعض منتسبي الحشد الشعبي والاجهزة الأمنية لغرض اغتيالهم وتصفيتهم، وأضافت أن المتهمين اعترفا أيضا بقيامهما بتجنيد الشباب داخل كركوك . وكان مصدر أمنى عراقى قد أعلن فى وقت سابق اليوم اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى عملية أمنية بالعاصمة بغداد.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع العراقية العثور على مخبأ من الأسلحة والعتاد ضمن منطقة النباعى التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين.

وأوضحت الوزارة فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الثلاثاء، أن قوة من استخبارات اللواء الـ22 وسرية مغاوير اللواء فى الفرقة السادسة تمكنت من العثور على مخبأ للأسلحة بداخله 3 صواريخ كورنيت، وأحادية عيار 12.7 ملم، و4 قذائف هاون 120 ملم، و3 قذائف هاون 60 ملم.

وأشارت إلى أنه المخبأ به صاروخى قاذفة ضد الدروع، و4 صواريخ قاذفة أشخاص، و7 حشوات دافعة قاذفة وحاويتى عتاد أحادية، وحاوية عتاد (BKC) و40 حشوة دافعة قذائف هاون.

وكانت هيئة الحشد الشعبى، قد أعلنت فى وقت سابق، العثور على أسلحة وعتاد كثيرة لتنظيم داعش الإرهابى فى ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين.