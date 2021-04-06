الأمم المتحدة: ارتفاع ضحايا العنف بميانمار لـ568 قتيلا من بينهم سيدات وأطفال

كتبت - هند المغربي

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء العنف المستمر في ميانمار، لافتة إلى مقتل 18 شخصا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب ما جاء على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.

وقال دوجاريك إنه حتى اليوم، تلقى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن مقتل ما لا يقل عن 568 من بينهم سيدات وأطفال منذ أحداث فبراير، وحذر المكتب من أن هذا الرقم قد يكون أعلى بكثير.

ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضية شؤون اللاجئين، الدول المجاورة لميانمار إلى توفير الحماية والمأوى للفارين من العنف والاضطهاد، فيما تدخل الأزمة شهرها الثالث.

وقالت سينثيا فيليكو، ممثلة مكتب حقوق الإنسان في الإقليم: "يجب ألا يواجه أي شخص خطر إعادته إلى ميانمار حيث تتعرض حياته وسلامته وحقوقه الأساسية للتهديد".

وأكد المكتب أنه على دول المنطقة إجراء عمليات بحث وإنقاذ فعالة، والامتناع عن اعتراض أو إبعاد من يحاولون الوصول إلى الطرق البحرية أو البرية بحثا عن الأمان.