اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 أبريل 2021 10:38 م
خالد صلاح
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الأجهزة الأمنية فى العراق قامت بجهد كبير في دحر تنظيم داعش الإرهابى

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 07:00 م
الأجهزة الأمنية فى العراق قامت بجهد كبير في دحر تنظيم داعش الإرهابى الجيش العراقى - أرشيفية
أ ش أ

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أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، أن الأجهزة الأمنية العراقية قامت بجهد كبير في تتبع ودحر تنظيم داعش الإرهابي من العراق، من خلال التتبع والملاحقة واستنفار الجهد الأمني والاستخباري وتغيير الخطط الأمنية لملاحقة هذه العناصر.
وقال الخفاجي - في تصريح لقناة إكسترا نيوز - إن هناك تعاونا بين العراق وكافة الدول سواء دول الجوار أو دول العالم في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات وملاحقة المطلوبين، مشيرا إلي أن هذا التعاون أسهم في إنجاح العمليات الاستباقية، وإحباط الكثير من العمليات الإرهابية التي كان يخطط لها التنظيم سواء داخل أو خارج العراق. 
وأكد الخفاجي أن فلول "داعش" في العراق ليس لديهم القدرة على مجابهة أو مقاومة القوات العراقية، وأن هذه الفلول تعمل بشكل مجاميع منفردة في محاولة منها لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية. 
وأوضح الخفاجي - حول مهمة الناتو والتحالف الدولي في العراق- أن مهمة الناتو هي مهمة تدريبية بحتة، مؤكدا أن مهمة التحالف مهمة استخباراتية وقتالية، مشيرا إلي العمليات الكبري التي انتهت منذ عدة أيام والتي قام خلالها التحالف الدولي بتوجيه أكثر من 181 ضربة جوية في منطقة تدعى سلسلة جبال قراشو ، وتم خلالها القضاء على أكثر من 42 إرهابيا .

العراق

الجيش العراقى

داعش

تنظيم داعش

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