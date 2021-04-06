اعرف عقوبة الحيازة والإتجار بعد ضبط 4000 قطعة سلاح نارى خلال شهر

كتب سليم على

نجحت الداخلية في ضبط أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة وتشكيلات عصابية بلغت (4000 قطعة سلاح نارى) بحوزة (3345) متهما، وأبرز المضبوطات (2 جرينوف – 2 رشاش - 341 بندقية آلية – 632 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 247 مسدس – 2776 فرد محلى – 9528 طلقة مختلفة الأعيرة – 466 خزينة متنوعة – 5558 قطعة سلاح أبيض) وضبط (16) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها (3 بنادق آلية – 4 بنادق " غير مششخنة" – 5 بنادق رش– 40 فرد محلى – 9مسدس- 90 طلقة مختلفة الأعيرة – أجهزة وأدوات التصنيع) وضبط (71) تشكيل عصابى ، ضموا (214) متهم ، إرتكبوا (377) حادث وضبط (632) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة ، وبحوزتهم (4 بنادق آلية – 15 بندقية "غير مششخنة" – مسدس – 173 فرد محلى – 119 طلقة مختلفة الأعيرة – 426 سلاح أبيض) وذلك خلال شهر.

وفى السطور التالية نرصد عقوبة الإتجار فى الأسلحة النارية وحيازتها: وفقًا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وأكد المشرع، أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وأوضح المشرع ، أنه فيما يخص الإتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.