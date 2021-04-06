اليوم السابع
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خالد صلاح
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اعتقال يمنيين اثنين مسجلين بقائمة مراقبة الإرهاب وحظر الطيران فى أمريكا

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 02:00 ص
اعتقال يمنيين اثنين مسجلين بقائمة مراقبة الإرهاب وحظر الطيران فى أمريكا الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، عن إيقاف رجلين يمنيين كانا على "قائمة مراقبة الإرهاب" و"قائمة حظر الطيران" في مدينة كاليكسيكو في ولاية كاليفورنيا على الحدود مع المكسيك خلال الشهرين الماضيين.
ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، بيان الإدارة الذي أوضح أن أحدهما اعتقل في 30 مارس الماضي، وتم توقيفه على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات غربي نقطة دخول هذه المدينة، وكشفت عمليات التحقق من السجلات أن الرجل اليمني، البالغ من العمر 26 عامًا، كان على "قائمة مراقبة الإرهاب" التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي و"قائمة حظر الطيران".
أما الآخر فقد اعتقل في 29 يناير الماضي في كاليكسيكو، وهو رجل يبلغ 33 عامًا، وكان على "قائمة مراقبة الإرهاب"، و"قائمة حظر الطيران". وعثر بحوزته على شريحة هاتف محمول مخبأة تحت نعل حذائه.
وذكرت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية إن جزءا من مهمتها هو "حماية البلاد من الإرهابيين".


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اعتقال يمنيين فى أمريكا

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