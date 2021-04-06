ارتفاع حصيلة ضحايا غرق عبارة فى بنجلاديش إلى 34 قتيلا

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أعلن مسؤول بنغالي اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث غرق عبارة ذات طابقين الذي وقع أول أمس الأحد بنهر شيتالاخسيا قرب العاصمة دكا إلى 34 قتيلا.

ونقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية عن مسؤولة الحكومة المحلية ناهدة باريك قولها إن رجال الإنقاذ وبعض القرويين تمكنوا من انتشال 9 جثث إضافية من مياه النهر.

وانطلقت العبارة من مدينة نارايانجاج وكان على متنها أكثر من 50 شخصا، واصطدمت بسفينة شحن في نهر شيتالاخسيا، وتنحى السلطات البنغالية باللائمة على سفينة الشحن، التي كانت محملة بالنفط، في الاصطدام بالعبارة وأمرت بالتحقيق في الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن العبارات تعد إحدى وسائل النقل الرائجة في بنجلاديش التي يبلغ تعداد سكانها 160 مليون نسمة، حيث تعد حوادث العبارات شائعة الحدوث وغالبا ما يعزى ذلك إلى تكدسها أو التراخي في تطبيق قواعد السلامة.