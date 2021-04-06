اليوم السابع
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اتفاق بين المغرب والسنغال لدعم التعاون فى التكنولوجيا والاتصال والطيران المدنى

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 07:00 ص
اتفاق بين المغرب والسنغال لدعم التعاون فى التكنولوجيا والاتصال والطيران المدنى وزير الشؤون الخارجية المغربى ناصر بوريطة
وكالات

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وقعت المغرب والسنغال، بمدينة الداخلة جنوب المغرب، على اتفاقيتي تعاون ومذكرة تفاهم بهدف النهوض بشراكتيهما في المجالات غير المركزية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والطيران المدني.
وتهدف الاتفاقيتان التي وقع عليها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونظيرته السنغالية أيساتا تال سال التي تقوم بزيارة للمغرب، إلى تقوية البلدين لعلاقاتهما الثنائية في مجالات التكنولوجيا والتواصل لاسيما في ما يتعلق بالإستراتيجيات الوطنية وتقنين تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني من خلال برنامج عمل يقوم على التعاون التقني فيما يتصل بسلامة وأمن الطيران المدني، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات في مجال الحوكمة المحلية وتدبير القرب للوحدات المحلية.


المغرب

السنغال

ناصر بوريطة

تكنولوجيا المعلومات

الاتصال

الطيران المدنى

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